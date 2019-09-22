Adıgüzel: “Top kaptırdıkça gol yedik”

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- - Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Mehmet Nuri Adıgüzel:- “Eskişehirspor’un silinen puanları herkesi çok üzüyor” ESKİŞEHİR



- TFF 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Eskişehirspor’a 3-0’lık skor ile mağlup olan Menemen Belediyespor'da Teknik Direktör Mehmet Nuri Adıgüzel, önde kaptırdıkları toplar yüzünden kalelerinde golleri gördüklerini söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Mehmet Nuri Adıgüzel, maçın ilk yarısında iki takımın da dengeli oynadığını belirtti.

İlk yarı her iki takımın da birer ikişer pozisyon bulduğunu kaydeden Adıgüzel, “İkinci yarı bizim önde kaptırdığımız topla Eskişehirspor golü buldu. Bir top kaptırdık ikinci golüde buldular. Biz öne çıkmaya çalıştık. Top kaptırdık. Top kaptırdıkça dengeler bozuldu. Boşlukları iyi değerlendirdiler. Maçı kazandılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Çok büyük bir camia. Türk futboluna çok büyük hizmetleri var. Eskişehirspor’un puanlarının silinmesi herkesi çok üzüyor” dedi.



