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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Adıgüzel: 'Oyunu geniş alanda oynamaya çalıştık'

Adıgüzel: 'Oyunu geniş alanda oynamaya çalıştık'

Balıkesirspor teknik sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel'in açıklamaları

- Adıgüzel: "Oyunu geniş alanda oynamaya çalıştık" BALIKESİR

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Rektör 


- TFF 1. Lig'in 17. haftasında Balıkesirspor sahasında Osmanlıspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Balıkesirspor'un teknik sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, mücadeleden dolayı futbolcularını kutladı. Oyunu geniş alanda oynamaya çalıştıklarını anlatan Adıgüzel, "Pozisyonlarımızın birçoğunu değerlendiremedik. Talihsiz bir gol yedik, geriye düşünce oyuncularımız biraz telaş yaptılar. Dolayısıyla oyuna genişlik verdiğimiz halde pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Geriye düştükten sonra baskımız devam etti ve penaltı kazandık. Puan almak önemli; ya 3 puan alacaksın ya da 1 puan. Böyle talihsizlikler maçlarda olur, önemli olan maçı kaybetmemek. Futbolcularımızı mücadelelerinden dolayı kutluyorum" dedi.

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