-Rahmen Buğra Çağıran'ın açıklamaları



- Adem Büyük: "Asıl sorun buralarda kalıcı olmak" MALATYA



- Evkur Yeni Malatyaspor'un takım kaptanı Adem Büyük, ligde ikinci sırada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Asıl sorun buralarda kalıcı olmak" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un takım kaptanı Adem Büyük ile sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Adem Büyük, ligde ikinci sırada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, bulundukları yerde kalıcı olmak istediklerini söyledi.



Antalyaspor karşılaşmasının kendileri için önemli bir maç olduğunu belirten Büyük, “Ligdeki konumumuzu sağlamlaştırmak ve belirlemek adına kazanmamız gerekiyordu. Zorlu bir rakibe karşı oynayacağımızı da biliyorduk. Hiçbir şey yapmamalarına rağmen en ufak bir konsantrasyon eksikliğimizde bizi cezalandıracak bir takımdı. Daha önceki oynadığı maçlardan da bunu biliyorduk. Hiç pozisyon vermeden, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.

Adem Büyük: "Asıl sorun buralarda kalıcı olmak" Ligde ikinci sırada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Büyük, "Asıl sorun buralarda kalıcı olmak. Bunun bir haftalık olmamasını temenni ediyorum. Artık o maç geride kaldı. İlk yarının son maçında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacağız. Zor bir deplasman, onlarda istedikleri yerde değiller. Mutlaka taraftar desteğiyle birlikte kazanmak isteyecekler. Bizi açıkçası zorlayacak. Şampiyon olmuş bir takım, şuan ki konumları bizi ilgilendirmiyor. Biz işimizi yapmak zorundayız. Eğer buralarda kalmak istiyorsak bu maçtan puan ya da puanlar almamız gerekiyor" diye konuştu.

Büyük, tesise gerçekleştirilen silahlı saldırı olayına ilişkin ise, "Tatsız bir olay yaşadık. Bu sadece Malatyaspor'a değil, Türk futboluna yapılan bir saldırıdır. Gece sesler duyduk, işin ciddiyetini sabah gördük. Etkilenen arkadaşlarımızda oldu. Bu küçük bir olay değil, yabancı arkadaşlarımız korktu. Bunu yapanların Malatyaspor ile bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlarımda herkes birbirine yardım etti. Umarım bundan sonra ne burada ne de başka bir yerde böyle bir şey yaşanmaz. Bana göre teröristten hiçbir farkları yok" açıklamasını yaptı. Rahman Buğra Çağıran: “İlk yarıyı iyi bir şekilde noktalamak istiyoruz” Ligin ilk yarısını iyi bir şekilde noktalamak istediklerini söyleyen Rahman Buğra Çağıran, takım olarak ligde iyi bir konumda olduklarını ifade ederek, "Antalyaspor maçı bizim için verimli geçti. İstediğimiz futbolu sahaya yansıttık. Takım arkadaşlarımızla birlikte güzel bir performans ortaya koyup, iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

İyi gidişi sürdürmek istediklerini dile getiren Çağıran, "İnşallah bu güzel çıkışımızı, keyfimizi ligin geneline yayıp, lig sonunda da güzel bir sonuç elde ederiz. Ben bütün arkadaşlarıma inanıp, güveniyorum" diye konuştu.

Çağıran, Etimesgut Belediyespor ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu rövanş maçında avantajlı olduklarını kaydederek, "İlk maçta 2-0 galip gelmiştik. Avantajımızı kullanıp, tur atlamak istiyoruz. Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Hem ligi hem de kupayı götürecek kalitemiz var" dedi.

"İlk yarıyı iyi bir şekilde noktalamak istiyoruz" Bursaspor maçıyla birlikte ilk yarıyı iyi bir şekilde noktalamak istediklerini dile getiren genç sol bek, "Kupa maçının ardından deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya geleceğiz. Ligin ilk yarısına iyi bir nokta koymak istiyoruz. Ardından iyi bir tatil döneminin ardından kamp çalışmalarımız başlayacak. Kampa da iyi başlamak istiyoruz" diye konuştu.

Çağıran, altyapıdan buyana mevkisi çok belli olan bir oyuncu olmadığını ifade ederek, "Galiba böyle geldi, böyle gidiyor. Ama genelde orta sahada yer aldım. Çok mevkisi olan bir oyuncu değilim" ifadelerine yer verdi.

