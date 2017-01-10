Adanasporlu futbolcular Çiftetelli oynadılar

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin antrenman bitiminde müzik sisteminin başına geçerek takımda yer alan farklı ülke oyuncuları için yerel müzikler çaldı. YABANCI OYUNCULARDAN ÇİFTETELLİ ŞOV
Oyuncular ülke yerel müzikleri çaldığında takım arkadaşlarına yerel danslarını sergiledi. Afrikalı, Brezilyalı, Bosnalı, Macar oyuncuların yer aldığı kadroda her ülkeye ait farklı müziklerle ilginç danslar yapıldı. Sıra Adana çiftetellisine geldiğinde ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.