Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ocak 2017 Salı günü yayınlandı
Adanasporlu futbolcular Çiftetelli oynadılar

Adanasporlu futbolcular Çiftetelli oynadılar

Adanaspor'un Antalya kampı renkli görüntülere sahne oldu.

Levent Şahin Adanaspor 


Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin antrenman bitiminde müzik sisteminin başına geçerek takımda yer alan farklı ülke oyuncuları için yerel müzikler çaldı.

YABANCI OYUNCULARDAN ÇİFTETELLİ ŞOV

Oyuncular ülke yerel müzikleri çaldığında takım arkadaşlarına yerel danslarını sergiledi. Afrikalı, Brezilyalı, Bosnalı, Macar oyuncuların yer aldığı kadroda her ülkeye ait farklı müziklerle ilginç danslar yapıldı. Sıra Adana çiftetellisine geldiğinde ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
İlgili Foto Galeriler
Adanaspor Süper Lig'e ÇıktıAdanaspor Süper Lig'e Çıktı
Bursaspor’da Batalla Kanlar İçinde Antrenmanı Yarıda BıraktıBursaspor’da Batalla Kanlar İçinde Antrenmanı Yarıda Bıraktı
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
İşte Quaresmanın Yeni Oyuncağı!İşte Quaresmanın Yeni Oyuncağı!
Fenerbahçe 6-0 Menemen BelediyeFenerbahçe 6-0 Menemen Belediye
Osmanlıspor Deplesmandan Eli Dolu DöndüOsmanlıspor Deplesmandan Eli Dolu Döndü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı