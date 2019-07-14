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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Adanaspor’un hazırlık maçı takvimi belli oldu

Adanaspor’un hazırlık maçı takvimi belli oldu

Adanaspor atrenmanı

- BOLU

İstanbulspor Takvim Rektör Hazırlık Maçı 


- Bolu’da kamp çalışmalarına devam eden Adanaspor’un hazırlık maçı takvimi de belli oldu. Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu Abant’ta sürdürüyor. Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde çalışmalarına devam eden turuncu-beyazlı ekip, akşam antrenmanında düz koşu ve ısınmanın ardından core, denge çalışması, yarı sahada 6'ya 3 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman teknik ve taktik oyunlarla son buldu. 5 hazırlık maçı yapacak Adanaspor, Bolu’da geçirdiği kamp dönemi boyunca 5 hazırlık maçı yapacak. İlk karşılaşmasını 23 Temmuz Salı günü Tuzlaspor’la oynayacak olan turuncu-beyazlılar, 29 Temmuz Pazartesi Keçiörengücü, 31 Temmuz Çarşamba Fatih Karagümrük, 5 Ağustos Pazartesi de İstanbulspor ile mücadele edecek. Adanaspor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını ise Boluspor ile yapacak.
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