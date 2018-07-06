Adanaspor'un Bolu kampı

- Isınan futbolcular - Detaylar - Antrenmandan detaylarBOLU (AA) - Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu 'da kampa giren Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor, çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.Karacasu beldesinde bulunan bir otelde kamp yapan Adana ekibi, çalışmalarını otelin sahasındaki antrenmanla sürdürdü.Teknik direktör Cihat Arslan'ın katılmadığı antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan Akdeniz ekibi, sahada oluşturulan istasyonlarda kuvvet çalışması yaptı.Adanasporlu futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı koşu ve açma germe hareketleriyle tamamladı.Adana ekibi, çalışmalarını akşam antrenmanı ile sürdürecek.