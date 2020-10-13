-Yunus Murat Ceylan’dan detaylar

-Yunus Murat Ceylan röportaj

-Antrenmandan detaylar



- Adanaspor, Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü- Adanaspor Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan:- "En önemli maç ilk maç" ADANA



- TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan, "Oyuncular beklentilerimizi iyi karşılıyor. 1 haftada 3 maç oynayacağımız bir periyoda girdik. En önemli maç ilk maç. İlk maçtan alabileceğimiz en iyi skoru almak istiyoruz" dedi.

Turuncu-beyazlı ekip, milli takım arasının ardından cumartesi günü evinde karşılaşacağı Altınordu maçının hazırlıklarını Osman Yereşen Tesisleri’nde sürdürüyor. Bugün düz koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketiyle devam ederken son olarak top kapma, pas çalışması ve taktik idmanla son buldu. "Milli maç arası keyifli geçti" Adanaspor Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan antrenmanda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Milli arayı iyi geçirdiklerini belirten Ceylan, "Bu arayı mini bir kamp gibi geçirdik. Hazır olmayan oyuncularımız vardı. Onları hazır hale getirdik. Gayet iyi çalışmalar yaptık. Oyuncularımızın adaptasyonu yüksekti, keyifli geçti. İçeride Altınordu maçını oynayacağız, ardından deplasmana Giresun’a gideceğiz, sonrasında tekrardan içeride Tuzlaspor ile karşılaşacağız. En önemli maç ilk maç. İlk maçtan alabileceğimiz en iyi skoru almak istiyoruz. Daha önce de dediğim gibi bu 3 maçta kazanacağımız puanlar önümüzdeki haftalar için hem hedef belirleme açısından hem de güvenimiz açısından inşallah olumlu neticelendirilecektir" diye konuştu.

"Oyuncular görevlerini en iyi şekilde yerine getirecektir" 1 haftada 3 maç oynamanın herhangi bir sıkıntı oluşturmayacağını kaydeden Ceylan, "Elimizdeki oyuncuların hepsini form durumuna göre kullanmaya çalışıyoruz. Üst düzey oyuncular zaten her haftayı 3 maç oynayarak geçiriyor. Üst düzey oyuncular sezon içerisinde 55-60 maçı görüyor. Fiziksel olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Sakatlık durumu olursa da görev vereceğimiz arkadaşlar görevlerini en iyi şekilde yerine getirecektir. O konuda bir endişemiz yok" dedi.

"Oyuncular beklentilerimizi iyi karşılıyor" Altınordu maçı hakkında da konuşan Teknik Direktör Yunus Murat Ceylan, "Her maç zor. Oynamadan hiçbir maç kazanılmaz. Burada önemli olan bizim taleplerimizin oyuncularımız tarafından yerine gelip gelmeyeceği. Oyuncular beklentilerimizi iyi karşılıyor. Ben oyuncularımızın talimatlarımızı iyi uygulayacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yunus Murat Ceylan, herhangi bir puan hedefi olmadığını sadece Altınordu maçını kazanmak istediğini sözlerine ekledi.



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