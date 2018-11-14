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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Adana Demirspor, Yılmaz Vural yönetiminde çalıştı - ADANA

Adana Demirspor, Yılmaz Vural yönetiminde çalıştı - ADANA

- Yılmaz Vural Adana Demirspor'la ilk antrenmanına çıktı - Teknik direktör Vural'a taraftarın sevgi gösterileri - Adana Demirspor antrenmanından detaylar Adana Demirspor, Yılmaz Vural yönetiminde çalıştıADANA (AA) - Teknik Direktör Yılmaz Vural, Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor'la ilk antrenmanına çıktı.Dün mavi - lacivertli takımla sözleşme imzalayan Vural, bugün Aytaç Durak Tesisleri'ne gelerek futbolcularla toplantı yaptı.Akdeniz ekibi daha sonra Yılmaz Vural idaresinde yaptığı antrenmanda, ısınma ve koordinasyon hareketleri, koşu ve kültür - fizik çalışması gerçekleştirdi.Antrenmana, Benin Milli Takımı kadrosuna davet edilen Mickael Pote ve sakatlığı süren İsmail Konuk ile kadro dışı bırakılan Batuhan Karadeniz ile Murat Akın katılmadı.Hafif sakatlıkları bulunan Anderson Oliviera ile Herve Kage de salonda çalıştı.Antrenmanı izleyen Adana Demirspor taraftarları Yılmaz Vural'a sevgi gösterisinde bulundu.

Toplantı Rektör Irak 

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