Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Adana Demirspor’un borcu 29 milyon 653 bin lira

Adana Demirspor’un borcu 29 milyon 653 bin lira

Basın mensuplarından detaylar

Lyon Yalan Haber 

-Adana Demirspor Başkanı Mehmet Gökoğlu'nun açıklamaları

- - Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu, futbolculara para ödenmediği iddialarının aksine sadece maç başı primlerinin ödenmediğini belirtti ADANA

- Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'un Başkanı Mehmet Gökoğlu, kulübün toplam borcunun 29 milyon 653 bin lira olduğunu açıkladı.
Gökoğlu, yönetime geldikleri günden bu yana gelir ve giderlerle ilgili bilançoyu basınla paylaştı. Gökoğlu, futbolculara para ödenmediği iddialarının aksine sadece maç başı primlerinin ödenmediğini vurguladı. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu, yönetime geldiklerinden beri gelir ve gider ile ilgili bir bilanço çıkardığını açıkladı.
Başkan Gökoğlu, “Adana Demirspor Kulübü’nün şu an borcu nedir, yönetimdeki arkadaşlarla birlikte bir çalışma yaptık. Çünkü artık yalan haber, iftiralardan dolayı açıklama kararı aldık. Bana göre kimse yalan ve iftira atmamalı ve herkes bunu bilmeli. Size vereceğim bilgiler bir belgedir” dedi.
30 Mayıs itibariyle Adana Demirspor’un gelirlerinin 33 milyon 582 bin lira olduğunu belirten Başkan Gökoğlu, "Kulübün giderleri ise toplam 33 milyon 572 bin Türk Lirasıdır. Bunlar gerçek rakamlardır. Bu rakamları herkes incelesin ve bilsin” şeklinde konuştu.
Kalan ödemeler ise 4 milyon 93 bin Türk Lirası" diye konuştu.
Kimseye para ödenmemiş gibi bir ortam oluşturulduğunu söyleyen Başkan Gökoğlu, “Bilançoya bakıldığı zaman bu sezon futbolculara toplamda 9 milyon 100 bin Türk Lirası ödeme yapılmış. Kimseye para ödememişiz diye bir şey yok. Sadece maç başı primlerini ödememişiz. Başka bir borcumuz yok. Bu sıkıntılı dönemde futbolcu kardeşlerime söyledim; bu borçlara senet yapalım, 5 veya 6 aya bölelim dedik, fakat onlar da kendi aralarında konuşmuşlar ve kabul etmediler, durum bu. Bugün itibari ile Adana Demirspor kulübünün borcu 29 milyon 653 bin liradır” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Medipol Başakşehir - Beşiktaş Maçından KarelerMedipol Başakşehir - Beşiktaş Maçından Kareler
Trabzonspor 4-1 Yeni MalatyapsorTrabzonspor 4-1 Yeni Malatyapsor
Fenerbahçe - Galatasaray Maçının CapsleriFenerbahçe - Galatasaray Maçının Capsleri
Fotoğraflarla Fenerbahçe - Galatasaray DerbisiFotoğraflarla Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı