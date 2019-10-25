Adana Demirspor taraftarları tesislere akın etti

-Tezahüratlardan görüntü

-Ahmet Tel basın açıklaması

-Demirspor takımının taraftarın yanına gelmesi

-Uğur Tütüneker açıklaması



- ADANA



- Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, istifa kararı verdikten sonra taraftarın baskısı sonucu istifa kararından vazgeçti. Adana Demirspor taraftarları istifa kararından vazgeçen Sancak’a destek vermek amacıyla Demirspor tesislerine akın etti. Adana Demirspor’da alınan kötü sonuçlar ve Başkan Murat Sancak’ın 421 gün hak mahrumiyeti cezası almasıyla sonuçlanan olaylar sebebiyle istifa kararı alan daha sonra taraftar baskısı sonucu istifa kararından vazgeçen Sancak’a taraftarlar moral ve destek vermek amacıyla Demirspor tesislerinde toplandı. Şimşekler Grubu adına açıklama yapan Adem Tel, Hatayspor maçından sonra Başkan Murat Sancak’ın kendilerini üzen bir karar aldığını Sancak’ın bu kararı vermesinde hangi nedenlerin yattığını anladıklarını belirtti.

Tel, “Son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve futbolcuların isteksiz oyunu başkanımızı çok üzmüştü. Başkanımızın başkanlıktan ayrılmaması için yıllarca bize liderlik önderlik etmesi için sosyal medyadan başkanımıza seslendik videolar çektik. Başkanımızın son olarak aldığı karar bizi bir nebze sevindirdi. 4 haftalık süre istedi. Biz 4 haftalık bu süreyi de kabul etmek istemiyoruz, yıllarca başkanımızı o koltukta görmek istiyoruz” dedi.

Bu tesislerde otobüs ışıklarıyla antrenman yapıldığını unutmadık Demirspor’un, Murat Sancak öncesinde zor günler geçirdiğini aktaran Tel, tesislerde yemeğin çıkmadığını, kulüpte futbolcularla hocalarla beraber eşya piyangosu sattıklarını, seslerini Türkiye’ye duyurmak için açlık grevine gittiklerini, hacizlik dosyaların, tesislerde elektrik kesintisi sonucunda otobüs ışığında antrenman yapıldığının unutulmamasını söyledi.



Tel, “Biz Demirspor tarihinde kara lekeyle anılacak günler yaşadık. Başkanımız gelmeden hemen önce hareket başlattık. Demirspor bu sorunlarla tekrar karşılaşmasın diye. Bu sayede başkanımız geldi. O içimizden biri, bir Demirspor taraftarı gibi. Onun gitmemesini ve kulübün başında kalmasını istiyoruz” dedi.

Futbolcular taraftarı selamladı Yapılan açıklamalar ve tezahüratlar sonrasında Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, kaptanlar Volkan Şen ve Emrullah Şalk önderliğindeki futbolcular taraftarlarla bir araya geldi. Tütüneker, “Sizleri üzdüğümüzün farkındayız, geçmiş maçlarda nasıl mücadele ettiysek yine öyle mücadele edeceğiz. Hepinize desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.





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