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21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Adana Demirspor, play-off yarı final maçının antrenmanlarını tamamladı

Adana Demirspor, play-off yarı final maçının antrenmanlarını tamamladı

Kulübün stada gelmesi

Tezahür Tezahürat Rektör 

-Taraftarların tezahüratlarından genel görüntüler
-Antrenmandan genel görüntüler
-Taraftarladan genel görüntüler
-Ümit Özat’ın taraftarları selamlaması
-Murat Sancak’ın taraftarları selamlaması
-Antrenmandan genel ve detay görüntüler

- ADANA

- Spor Toto 1. Lig’de Play-off yarı final ilk maçında evinde Hatayspor’u ağırlayacak olan Adana Demirspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda taraftarlarının önünde son antrenmanını yaptı. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda taraftarlara açık olan antrenman Teknik Direktör Ümit Özat’ın yönetiminde saat 20.30’da başladı.
Antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma ile devam etti. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ise stadyuma gelerek taraftarları selamladı ardından saha yanında takımının antrenmanı izledi. Antrenman Hatayspor maçının taktik provasının ardından son buldu. Adana Demirspor ile Hatayspor’un Play-off yarı final ilk maçı yarın 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.00'de oynanacak.
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