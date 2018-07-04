Adana Demirspor'da başkanlığa Murat Sancak seçildi
- Adana Demirspor'un olağanüstü genel kurulundan görüntüler - Murat Sancak’ın salona gelmesi - Muarat Sancak'ın konuşması - Taraftarların sloganlarla yeni başkana destek vermesi - Murat Sancak: - " Adana Demirspor, şu anda 37 milyon borcu olan bir kulüp. Yarın bugün hesaplara tam hakim olduktan sonra ne kadar borcu çıkacağını bilemiyoruz. Ona bakacağız" - "Benim yönetimimde kulübün parasını, hiçbir Allah'ın kuluna yedirmeyeceğime söz veriyorum"ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Murat Sancak seçildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılan olağanüstü genel kurul için polis geniş güvenlik önlemi alırken, salon önünde zırhlı polis aracı ve TOMA konuşlandırıldı.Çoğunluk aranmadan 110 delegenin katılımıyla yalan genel kurulu taraftarların da takip etmesine izin verildi. Yönetim kurulu faaliyet ve denetim kurulu raporlarının ibra edilmesinin ardından, başkanlığa aday olanların kulübe 100 bin lira bağışta bulunmasını içeren madde tüzüğe eklendi.Kongrede daha sonra seçime geçilirken, başkan adayı Tekin Yıldız, Murat Sancak lehine çekildiğini bildirdi. Ardından yapılan seçimde başkanlığa Murat Sancak seçildi.Sancak'ın yönetim kurulunda Şerif Güler, Süleyman Bilici, Remzi Kar, Savaş Çokduygulu, Levent Özeren, Tarkan Kulak, İmam Gazali Hıradağı, Şentürk Çalık, İsmail Tanrıverdi ve Tekin Taylancı yer aldı. - " Adana Demirspor, şu anda 37 milyon borcu olan bir kulüp"Yeni başkan Murat Sancak, seçim sonrası yaptığı konuşmada, Adana Demirspor'da başkanlık yapmanın herkesin hayali olduğundan emin olduğunu ancak kendisinin aslında böyle bir düşüncesi olmadığını belirtti. Adaylığının süreç içerisinde geliştiğini anlatan Sancak, şöyle devam etti:"Kulüp kötü bir durumda. Adana Demirspor, şu anda 37 milyon borcu olan bir kulüp. Yarın bugün hesaplara tam hakim olduktan sonra ne kadar borcu çıkacağını bilemiyoruz. Ona bakacağız. Benim yönetimimde kulübün parasını, hiçbir Allah'ın kuluna yedirmeyeceğime söz veriyorum. Bunun haricinde elimden gelen her türlü desteği vereceğim. Geçmiş yönetimler para verdikten sonra kulübe temlik koyarak alacaklarını almaya çalışıyorlar, bu doğru bir yaklaşım değil. Genel kurul huzurunda söz veriyorum; koyduğum her kuruşu, ben bağış olarak vereceğim. Bundan sonra bu bayrağı taşımak isteyen herkese destek olacağım ama bir şartla buraya kendi parasından para koyacak ve almayacak."Sancak, taraftarların hemen Süper Lig beklentisi içine girmemesini isteyerek, öncelikle kulübü kurumsallaştıracaklarını söyledi.
"Şu anda Adana Demirspor'un bir futbolcusu var." diyen Sancak, "İlk işimiz antrenörümüzü tespit edip hızlı bir şekilde futbolcularımızın anlaşmalarını yaparak kampa göndermek olacak. Bu sezon Allah nasip ederse çıkartabilirsek ne ala ama bu sezon için sizlere söz vermiyorum. Ama Murat Sancak ve yönetim kurulu adına sizlere söz veriyorum ki elimizden geleni yapacağımızı bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.Sancak, başkanlığı döneminde yapacaklarını anlatarak, her ay sonunda kulübün gelir gider tablolarını internet sitesinden yayımlayacaklarını sözlerine ekledi.