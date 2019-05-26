Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Adana’da kısa süreli sevinç yerini göz yaşına bıraktı

Adana’da kısa süreli sevinç yerini göz yaşına bıraktı

Adana Demirspor taraftalarından genel ve detay görüntüler

Güvenli Bölge Kalaba Gözyaşı Saldırı Basın Mensupları 

-Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karaların görüntüsü
-Hüzün yaşayan taraftarlardan genel görüntüler
-Ağlayan taraftarların detay görüntüleri
-Basın mensubuna saldırı anının görüntüsü

- - Adana Demirspor taraftarlarından bir kişi, hüzün anını görüntüleyen gazeteciye saldırdı ADANA

- Spor Toto 1. Lig'de Play-off yarı final ikinci maçında Adana Demirspor, deplasmanda Hatayspor’a 4-3 yenilerek final şansını kaybederken, Adana’da da üzüntü ve gözyaşı vardı. Adana Büyükşehir Belediyesi, Uğur Mumcu Meydan’ına kurduğu dev ekranla Adana Demirspor - Hatayspor maçını sporseverlerle buluşturdu. Maça Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile binlerce Adana Demirspor taraftarı katıldı.
Karşılaşmayı büyük bir heyecanla izleyen Adana Demirspor taraftarı, maçın bitiş düdüğü ile birlikte ise adeta yıkıldı. Adana ekibinin maçı 4-3 kaybetmesiyle bir çok taraftar gözyaşlarına hakim olamayıp, finale çıkamadıkları için oturup ağladı. Adana Demirspor’un üzüntülerini görüntüleyen basın mensupları ise bir taraftar tarafından saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan gazeteci zor anlar yaşarken, daha sonra emniyet güçleri tarafından güvenli bölgeye alındı. Saldırgan ise kalabalığın içerisinde izini kaybettirdi.
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Galatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından KarelerGalatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı