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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Adana'da derbi öncesi dostluk yemeği ....Haber eksik

Adana'da derbi öncesi dostluk yemeği ....Haber eksik

- Adana 'da derbi öncesi dostluk yemeği - Dostluk yemeğinin yendiği restorandan detay görüntüler - Taraftarlardan detaylar - Restoran sahibi Ali Arslan'ın konuşması - Adana spor taraftarı Mehmet Ayyıldız'ın konuşması - Adana Demirspor taraftarı İbrahim Keskin'in konuşması Adana 'da derbi öncesi dostluk yemeği - Spor Toto 1. Lig'de 25 Kasım Pazar günü oynanacak Adana Demirspor - Adana spor derbisi öncesinde, her iki takımın taraftarları bir restoranda yemekte bir araya geldiADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında, 25 Kasım Pazar günü Adana Demirspor ile Adana spor arasında oynanacak derbi maç öncesinde her iki takımın taraftarları dostluk yemeğinde buluştu.Kentteki bir restoranın sahibi Ali Arslan, derbi maç öncesinde mavi - lacivertli ve turuncu - beyazlı bir grup taraftarı organize ederek, işletmesinde bir araya getirdi.Taraftarlar aynı masada yemek yedikten sonra, birbirlerine çiçek sundu, derbi öncesinde dostluk mesajları verdi.Ali Arslan, yemeğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin her iki takımını da sevdiğini, Adana sporlu olduğunu ancak Adana Demirspor'un maçlarına da gittiğini belirterek, şunları kaydetti:" Adana spor ile Adana Demirspor arasında savaşa gider gibi derbi oluyor. Bu yakışmıyor. Biz başka bir yerden gelmedik, bu vatanın çocuğuyuz. Burada iki takım var, derbimiz de güzel. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'tan güzel ama savaşa gider gibi gidiliyor. Olmaz kardeşim, bu barış yemeğini vermemin nedeni bir mesaj. Hep beraber bir olalım, dostluk mesajı verelim, kardeşçe yan yana oturalım. Herkesten sükunet bekliyorum." Adana spor taraftarı Mehmet Ayyıldız, pazar günü oynanacak derbinin öneminden bahsederek, "Unutmayalım ki ne olursa olsun hayat devam edecek. Bu nedenle hiçbir olayın olmayacağı, dostluğun kazanacağı Adana 'ya yakışır bir derbi oynanmasını istiyorum." ifadesini kullandı. Adana Demirspor taraftarı İbrahim Keskin de dostluk mesajı vermek için bir araya geldiklerini vurgulayarak, "İstanbul derbilerini de görüyoruz. Biz Adana 'yı örnek göstereceğiz. Pazar günü herkesin bizi izlemesini istiyoruz, gerçekten örnek olacak davranış sergileyeceğiz. İnşallah iyi geçecektir." şeklinde konuştu.

Sükun Barış Yemeği Muhabir Allah Pazar Günü 

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