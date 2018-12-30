Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Açık su yüzme yarışlarında soğuk suda yüzdüler Haberi

Açık su yüzme yarışlarında soğuk suda yüzdüler Haberi

2018 Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Yarışları'ndan detay genel görüntü

Yüzme Yarış Dera Yüzme Yarışları Yüzme Yarışı 

-2018 Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Yarışları'nın başlangıç görüntüsü

- İZMİR

- Menderes Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Yüzme Federasyonu, Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi ve Marathon Masters Spor Kulübü Derneği koordinesindeki "2018 Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Yarışları" gerçekleşti. İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Özdere sahilinde yapılan yüzme yarışında 81 erkek, 19 bayan olmak üzere toplam 100 kişi katılırken, yarışmanın en genci 25, en yaşlısı ise 71 yaşında. Yoğun katılım sağlanan yarışmaya Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Manş denizini geçen genç sporcu Bengisu Avcı'nın da dahil olduğu yüzücüler katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Galatasaray - Sivasspor Maçından KarelerGalatasaray - Sivasspor Maçından Kareler
Beşiktaş - Kasımpaşa Maçından KarelerBeşiktaş - Kasımpaşa Maçından Kareler
Beşiktaş - Trabzonspor Maçından KarelerBeşiktaş - Trabzonspor Maçından Kareler
Başakşehir - Galatasaray Maçından KarelerBaşakşehir - Galatasaray Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı