Açık su yüzme yarışlarında soğuk suda yüzdüler Haberi

-2018 Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Yarışları'nın başlangıç görüntüsü



- İZMİR



- Menderes Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Yüzme Federasyonu, Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi ve Marathon Masters Spor Kulübü Derneği koordinesindeki "2018 Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Yarışları" gerçekleşti. İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Özdere sahilinde yapılan yüzme yarışında 81 erkek, 19 bayan olmak üzere toplam 100 kişi katılırken, yarışmanın en genci 25, en yaşlısı ise 71 yaşında. Yoğun katılım sağlanan yarışmaya Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve Manş denizini geçen genç sporcu Bengisu Avcı'nın da dahil olduğu yüzücüler katıldı.



