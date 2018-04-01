Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Abdurrahman Baysangur: “Sergen hocamız geldikten sonra takımımız gol yememeyi öğrendi”

Abdurrahman Baysangur: “Sergen hocamız geldikten sonra takımımız gol yememeyi öğrendi”

- Konyaspor Yardımcı Antrenörü Abdurrahman Baysangur'un açıklamaları

- ANKARA

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Konyaspor Yardımcı Antrenörü Abdurrahman Baysangur, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Sergen hocamız geldikten sonra takımımız gol yememeyi öğrendi” dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Konyaspor, deplasmanda Osmanlıspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın cezası nedeniyle onun yerine Yardımcı Antrenör Abdurrahman Baysangur katıldı.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Baysangur, “Almış olduğumuz 1 puan için oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Özellikle Sergen hocamız geldikten sonra takımımız gol yememeyi öğrendi. Bunu iki maçtır gerçekleştiriyoruz. İlk yarı itibariyle biraz daha dengeli oyun ortaya çıktı. İkinci yarı biraz daha pas yapan topa daha çok hükmeden taraf bizdik. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Maçı kazanabilecek pozisyonlara girdiğimizi düşünüyorum. Onları değerlendirebilsek bugün 3 puanın sevincini yaşayacaktık. Önümüzde Sivas maçı var ona en iyi şekilde hazırlanıp 3 puanla yolumuza devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Fotoğraflarla Beşiktaş - Alanyaspor KarşılaşmasıFotoğraflarla Beşiktaş - Alanyaspor Karşılaşması
Medipol Başakşehir - Beşiktaş Maçından KarelerMedipol Başakşehir - Beşiktaş Maçından Kareler
Trabzonspor 4-1 Yeni MalatyapsorTrabzonspor 4-1 Yeni Malatyapsor
Fenerbahçe - Galatasaray Maçının CapsleriFenerbahçe - Galatasaray Maçının Capsleri
Fotoğraflarla Fenerbahçe - Galatasaray DerbisiFotoğraflarla Fenerbahçe - Galatasaray Derbisi
UEFA Avrupa Liginde son 16 turu tamamlandı!UEFA Avrupa Liginde son 16 turu tamamlandı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı