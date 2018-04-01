Abdurrahman Baysangur: “Sergen hocamız geldikten sonra takımımız gol yememeyi öğrendi”



- Konyaspor Yardımcı Antrenörü Abdurrahman Baysangur, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Sergen hocamız geldikten sonra takımımız gol yememeyi öğrendi” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Konyaspor, deplasmanda Osmanlıspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın cezası nedeniyle onun yerine Yardımcı Antrenör Abdurrahman Baysangur katıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Baysangur, “Almış olduğumuz 1 puan için oyuncularımızı tebrik ediyoruz. Özellikle Sergen hocamız geldikten sonra takımımız gol yememeyi öğrendi. Bunu iki maçtır gerçekleştiriyoruz. İlk yarı itibariyle biraz daha dengeli oyun ortaya çıktı. İkinci yarı biraz daha pas yapan topa daha çok hükmeden taraf bizdik. Rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Maçı kazanabilecek pozisyonlara girdiğimizi düşünüyorum. Onları değerlendirebilsek bugün 3 puanın sevincini yaşayacaktık. Önümüzde Sivas maçı var ona en iyi şekilde hazırlanıp 3 puanla yolumuza devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

