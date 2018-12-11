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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Abdurrahim Albayrak: “UEFA Avrupa Ligi’nde devam edeceğimiz için mutluyuz”

Abdurrahim Albayrak: “UEFA Avrupa Ligi’nde devam edeceğimiz için mutluyuz”

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları

- İSTANBUL

Basın Mensupları 


- Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, UEFA Avrupa Ligi’ne devam edecekleri için mutlu olduklarını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Porto’ya 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Mağlup olduk ama oynanan futbolun bütün camiayı mutlu ettiğine inanıyorum. Soyunma odasına hoca ile beraber gittik. Hoca futbolcularla inanılmaz güzel bir konuşma yaptı, tebrik etti. Ben de tebrik ediyorum. Böyle futbol oynayalım, yenilelim. Bence bugün iyi bir başlangıç olduğuna inanıyorum. 3-2 yenildik, penaltı kaçırdık, inanılmaz pozisyonlara girdik. Bugün sakatlıklar ve cezalardan dolayı eksiklerimiz olmasına rağmen teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları mutlu etmiştir. UEFA Avrupa Ligi’nde yolumuza devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Mağlup olduk” diye konuştu.
Şampiyonlar Ligi’nde devam edemeyecekleri için üzgün olduklarını belirten Albayrak, UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecekler olmalarından dolayı da mutlu olduklarını ifade etti.

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