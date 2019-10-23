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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Abdurrahim Albayrak: “Taraftarlarımızın futbolcularımıza sahip çıkması lazım” Video

Abdurrahim Albayrak: “Taraftarlarımızın futbolcularımıza sahip çıkması lazım” Video

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları

Fedakarlık Şampiyon 

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( İSTANBUL )- Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak:- “Falcao ile ilgili hiçbir problem yok”- “Belhanda çok üzgündü” İSTANBUL

- Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı taraftarların futbolculara sahip çıkması gerektiğini vurguladı. Albayrak sakatlığı olan Falcao’nun hiçbir sorunu olmadığını belirterek, taraftarlar tarafından ıslıklanan Belhanda’nın da çok üzgün olduğunu ifade etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, sahasında İspanyol ekibi Real Madrid’e 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, “Aslında çok iyi hazırlanmıştık. Çok gol pozisyonlarına girdik. Maalesef değerlendiremedik. Son dakikada yakaladığımız pozisyonu gole çevirseydik en azından berabere biterdi. Oynadığımız takım Real Madrid, bunu unutmamak lazım. 1 milyar değeri olan bir takımla oynadık. Bizim de çok iyi futbolcularımız var. Yenmek için çıktık ama maalesef PSG’den sonra Real Madrid’e de yenildik. 1 puandayız. Daha her şey bitmedi. Çok üzgünüz. Taraftarlarımızın futbolcularımıza gösterdiği tepkiye çok fazla üzüldüm. Bu futbolcular iki sene üst üste şampiyon eden kardeşlerimiz. Bunlar bizim canımız, ciğerimiz. Taraftarlarımız rica ediyorum; bizim futbolcularımızın hepsi değerlidir. Aileleri bizim yanımızda oturuyor. Çok üzgün bir şekilde stattan çıktı. Taraftarlarımızın futbolcularımıza sahip çıkması lazım. Biz bir olursak Galatasaray’ın ulaşamayacağı hiçbir hedef yoktu. Bugüne kadar öyle olmuştur. Bundan sonra öyle olacaktır. Galatasaray taraftarından özellikle ricam; bugün rakibimiz Real Madrid’e 1-0 mağlup olduk diye futbolcularımıza bu tepkisi hiç olmadı. Çok üzüldüm onlara. Bir maçla kötü olmaz her şey. Bundan sonra çok daha iyi olacağız. Sakat futbolcularımız iyileşecek. Allah’ın izni ile en güzel günler yakında” diye konuştu.
“Falcao ile ilgili hiçbir problem yok” Radamel Falcao’nun son durumunun sorulması üzerine Albayrak, “Falcao ile ilgili hiçbir problem olamaz. Sakatlığı var. Kısa bir sürede bu sakatlığı atlatacak. Beşiktaş maçına yetişip, yetişmeyeceği hocamız karar verir. Ondan sonraki maçımızda sahada olacak. Hem hocamız hem biz Falcao’dan, bütün futbolcularımızdan çok memnunuz. Hiçbir sorun yoktur” diye cevap verdi. “Belhanda çok üzgündü” Maçta taraftarlar tarafından ıslıklanan ve direkt soyunma odasına giden Younes Belhanda ile konuştuğunu ifade eden Abdurrahim Albayrak, “Soyunma odasına gittim, Belhanda’yı tekrar dışarı getirdim. Çok üzgündü. Belhanda çok değerli futbolcumuzdur. İki sene üst üste şampiyonluğumuzda herkes gibi Belhanda’nın da çok büyük katkısı vardır. Kendisi bir sakatlık geçirdi. Sakatlıktan yeni çıktı. Çenesi kırıldı, öyle oynuyor. Çok büyük fedakarlık da gösteriyor. Bizim için hepsi değerli. Taraftarlardan özellikle ricam; lütfen sakin olalım, dolduruşa gelmeyelim. Hepsi bizim için değerlidir” şeklinde konuştu.

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