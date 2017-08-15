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15 Ağustos 2017 Salı günü yayınlandı
Abdurrahim Albayrak'tan Lucescu'ya telefon

Abdurrahim Albayrak'tan Lucescu'ya telefon

Galatasaray'ın geçen sezon transferin başındaki isim olan Levent Nazifoğlu, Beyaz Futbol'da açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Beyaz Futbol Lucescu 


Galatasaray'ın Lucescu serüveniyle ilgili konuşan Nazifoğlu, Lucescu'nun Galatasaray'a gelmesini Abdurrahim Albayrak'ın engellediğini söyledi.

'LUCESCU'YA TELEFON ETTİLER'

Lucescu'nun hiçbir zaman 'tamam' dedmediğini ifade eden Nazifoğlu 'Lucescu'ya buradan Abdurrahim Albayrak dahil olmak üzere bir çok isim 'Galatasaray'a gelme' diye telefon ettiler.' diye konuştu.

'BU GALATASARAY'A İHANETTİR'

Böyle bir telefonun gerçek olmasının ihanet olduğunu söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı 'Eğer bu gerçekse Abdurrahim Albayrak Galatasaray'a ihanet etmiştir. Lucescu gibi bir futbol dehasına Galatasaray'a gel dediyse, Galatasaray'a ihanet etmiştir, bu hainliktir. Bu hainlikte cezasız kalmaz.' dedi.
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