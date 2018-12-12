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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Abdurrahim Albayrak: “Suç işlediğimizi zannetmiyorum”

Abdurrahim Albayrak: “Suç işlediğimizi zannetmiyorum”

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları

Şampiyon Divan Kurulu Kışla 

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- İSTANBUL

- Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Porto maçından sonra soyunma odasında alkış koptu açıklamasına gelen eleştirilere cevap vererek, “Bizim iki tane önemli maçımız. Takımı en iyi şekilde hazırlamak zorundayız. Burada suç işlediğimizi zannetmiyorum” dedi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, divan kurulunda dün akşamki Porto maçından sonra söylediği 'Soyunma odasında alkış koptu' açıklamalarına yapılan eleştirilere cevap verdi. Zor bir süreç yaşadıklarını belirten Albayrak, “Dün akşamki maçtan sonra önümüzde çok önemli iki maç var. Sadece bir maça bakmıyoruz. Soyunma odasına Fatih hocamla beraber girdik. Futbolcuları teker teker tebrik ettik. Takım çok iyi mücadele etti, iyi oynadı. Başakşehir maçı öncesi moral vermek için. Bizim şampiyon olmamız yüzde yüz kaçınılmaz. Dün akşam çok iyi oynadık, herkesin memnun olduğu, muhteşem bir top oynadık. Bir de penaltı kaçırdık. Penaltıyı atsaydık 3-3 bitmezdik. Mağlubiyetten sonra futbolcularımıza hoca ile beraber 3 gün sonra oynayacağımız maçı için moral aşılayamazsak önümüzdeki maçları alamayız. Geçmiş dönemki tecrübemden kaynaklanıyor. Bu futbolculara sizler de moral vereceksiniz. Her şeyden sonra ağlamaya kalkarsak bir yere varamayız. Bir yere varacaksak hep beraber varacağız. Bizden kötü olan takımlardan ses çıkmıyor. Galatasaray çok zor günlerden geçmiştir, şampiyon olmuştur ama hep beraber olmuşuzdur. Soyunma odasında hocanın büyük tecrübesiyle, benim yılların tecrübemle beraber futbolculara konuşma yaptıktan sonra futbolcular Fatih hocayı da beni de alkışladılar. Bizim iki tane önemli maçımız. Takımı en iyi şekilde hazırlamak zorundayız. Burada suç işlediğimizi zannetmiyorum” diye konuştu.

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