Abdurrahim Albayrak: “Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz”



- Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Trabzonspor maçında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.



Albayrak, ayrıca yönetime geldikten sonra futbolculara ciddi ödemeler yaptıklarını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor maçlarının içeride ve dışarı zor geçtiğini belirten Albayrak, “Bu maçın da zor geçeceğini biliyorduk. Ama bütün futbolcu kardeşlerimize, başta bütün teknik heyetimize, Fatih hocama teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş dediğimiz o Galatasaray takımı, sistemi oturdu. İlk yarı 27 sefer ceza sahası girmişiz. Çok güzel oynadık. Hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Trabzonspor da iyi mücadele etti. Onlara bundan sonraki maçlar için başarılar diliyorum. Bizim 3 puana ihtiyacımız vardı. 7 maçımız kaldı. İşimize bakıyoruz. Trabzonspor maçı bitti. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Gençlerbirliği maçına odaklandık. Bütün futbolcu kardeşlerimiz 3 haftadan beri Florya’dan çıkıp, buraya gelene kadar otobüsün içinde tek ağız, tek yürek şarkı söyleyerek buraya geliyoruz. Demek ki takım içerisinde o ruh oluştu. Şampiyonluk coşkusu oluştu. Allah’ın izni ile hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

“Yönetime geldikten sonra futbolculara ciddi ödemeler yaptık” Yönetime geldikten sonra futbolculara ciddi ödemeler yaptıklarını açıklayan Abdurrahim Albayrak, “Zamanında yapılması gereken ödemeler, onların hakkı. Biz geldik daha erkene aldık. Elimizden geldiği kadar hepsini sıfırladık. En yakın zamanda futbolcularımıza şubat ayı maaşlarını da yatıracağız. Bugün Mart 1. Peşin peşin ödeyeceğiz. Başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetim kurulundaki arkadaşlar sağ olsun büyük destek oluyorlar. Biz de elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Trabzonspor maçı için Türk Telekom Stadyumu’na gelen taraftarlar hakkında konuşan Albayrak, “Taraftarlar iyi futbol oldu mu, galibiyetler geldi mi, şampiyonluk ışığı gözüktüğü zaman Galatasaray taraftarları bizi yalnız bırakmadı. Ankara’daki maçta da inanıyorum ki tribünlerin 4’te 3 Galatasaray taraftarı olacaktır. Bugün muhteşem taraftar ve coşku vardı” ifadelerini kullandı.

