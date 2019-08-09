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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Abdurrahim Albayrak, Falcao için Fransa'ya gitti Haberi

Abdurrahim Albayrak, Falcao için Fransa'ya gitti Haberi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın havaalanındaki detay görüntüleri

- İSTANBUL

Lyon Irak 


- Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun transferini bitirmek üzere Fransa'ya gitti. Galatasaray'da transferin gözdesi Falcao konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bir süredir oyuncunun kulübü Monaco ile görüşmeleri sürdüren, bugün Ahmet Bulut ile birlikte Nice'e gitti. Transfer görüşmelerinde önemli bir aşama kaydedildiği, Albayrak'ın Monaco ile son bir görüşme yapmak üzere Fransa'ya hareket ettiği öğrenildi. Uzun süren görüşmelerin ardından Galatasaray'ın 5 milyon Euro bonservis isteyen Monaco'yu 3 milyon Euro'ya ikna ettiği ve Albayrak'ın Fransız kulübüyle ödeme koşulları ile ilgili detayları konuşacağı belirtiliyor. Albayrak, yolculuk öncesi ise havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
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