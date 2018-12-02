Abdurrahim Albayrak: 'Anlaştığımız futbolcuları kadromuza kattığımız takdirde bambaşka bir Galatasaray olacak' - İSTANBUL
Abdurrahim Albayrak: "Anlaştığımız futbolcuları kadromuza kattığımız takdirde bambaşka bir Galatasaray olacak" - İSTANBUL - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, görüştükleri ve anlaştıkları bazı futbolcular olduğunu belirterek, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında bambaşka bir takım izleteceklerini söyledi.