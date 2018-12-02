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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Abdurrahim Albayrak: 'Anlaştığımız futbolcuları kadromuza kattığımız takdirde bambaşka bir Galatasaray olacak' - İSTANBUL

Abdurrahim Albayrak: 'Anlaştığımız futbolcuları kadromuza kattığımız takdirde bambaşka bir Galatasaray olacak' - İSTANBUL

Abdurrahim Albayrak: "Anlaştığımız futbolcuları kadromuza kattığımız takdirde bambaşka bir Galatasaray olacak" - İSTANBUL - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, görüştükleri ve anlaştıkları bazı futbolcular olduğunu belirterek, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında bambaşka bir takım izleteceklerini söyledi.

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