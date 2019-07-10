Abdullah Avcı, tempoyu yükseltti



- Yeni sezon hazırlıklarını Riva’da sürdüren Beşiktaş’ta tempo yükseldi. İlk 2 gün boyunca kondisyon yüklemesi yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu sabah yapılan idmanda takımı topla çalıştırdı. Futbolcuların hırsı da dikkatlerden kaçmadı. Yeni sezon öncesinde hazırlıklarına Riva’da devam eden Beşiktaş, antrenmanların 3. gününde tempo yükseltti. Dün akşam yapılan antrenmanda elmacık kemiği kırılan ve kamptan ayrılan Rıdvan Yılmaz’ın yerine Ahmet Gülay çalışmalara katılan isim oldu. Ameliyat olan Burak Yılmaz da kampa dahil oldu. Arka adalesinde ağrı hisseden Dorukhan, tedbir amaçlı olarak fizyoterapist eşliğinde yürüyüş yaptı. İzinli olan Medel ve Atiba’nın yer almadığı çalışmada Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbolculara taktik idman yaptırdı. “Top bizde kalsın” Düz koşu ve kondisyon çalışmalarının ardından pas organizasyonları yapılan antrenmanın son bölümünde ise 2 takım halinde top kapma ve pas çalışması yapıldı. 50 pas yapan takımın öne geçeceği çalışmada futbolcuların hırsı dikkatlerden kaçmadı. Abdullah Avcı, çalışma esnasında oyuncularına, “Sabırlı olun, pas yapın. Top bizde kalsın. Top bizde kalırsa daha az yoruluruz” diyerek uyarılarda bulundu. Avcı, idman esnasında özellikle Ricardo Quaresma, Caner Erkin ve Loris Karius’u başarılı pasları nedeniyle tebrik etti. Hazırlıklarına Riva’da devam eden Beşiktaş, bu akşam basına kapalı olarak çalışacak.

