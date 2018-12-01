Abdullah Avcı: 'Rakibimizi tebrik ederim'



- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-0 kaybedilen Sivasspor maçının ardından rakiplerini tebrik etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Sivasspor'un tam bir geçiş takımı olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Abdullah Avcı, "Ligin en fazla isabetli orta yapan ve ikinci bölge savunmasını iyi yapan bir takım. Savunma güvenliğini alıp, saha paylaşımını doğru yapmalıydık. İlk yarıyı çöpe attık. Hücum organizasyonlarını ve saha dağılımını doğru yapamadık. Bu oyunlar hep bize karşı çıkacak, ikinci bölge şiddetli savunma yapan ve hızlı hücuma çıkan takımlar olacak. İkinci yarı rakip topun peşinde koşmaktan yoruldu ama ön kenar oyuncularımızın oyunun boyunu genişletmesi gerekiyordu. Pasın şiddetini doğru kullanmalıydık. 70 dakika top oyunda kalmış, yüzde 70 oranında topa sahip olduk. Ancak bunların çok olması bir şey ifade etmez. Gol de atsak, kazansak da yine bunları söyleyecektim. Rakibi tebrik ederiz, iyi mücadele ettiler" ifadelerini kullandı. "Oyun planının dışında hareket ettik" Taktik disipline doğru uyamadıklarını ifade eden Abdullah Avcı, "Sabırla taktik disipline doğru uyamadık. Bu nedenle duygular karışınca bazen bir maç kazanırsınız ama genelde kazanamazsınız. Çünkü duygumuz da üst seviyede değildi. Oyun planlarının biraz dışında hareket ettik. Bu tür oyunlarla çok karşılaşacağız. Bir sonraki hafta bunlara bakacağız" diye konuştu.

Son anlarda rakibe pozisyon verdiklerini söyleyen Avcı, "Savunmaya bakıldığında ikinci yarıda sadece sonlara doğru bir geçiş pozisyonu verdik. Bunu da vermememiz gerekirdi ancak ikinci yarının özeti buydu. Bireysel oyuncu üzerinden değil, bugün 11 parçanın dağılımının doğru olmadığını düşünüyoruz. Rakip nasıl stoper arasında koşu yaparak gol attıysa, bu bizim de planlarımızdan bir tanesiydi" açıklamasını yaptı.

