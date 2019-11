Abdullah Avcı: “Milli araya galip girmek bizi mutlu etti” -1

- Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Her oyun zor, hiçbir maç kolay değil. Galip gelerek milli takım arasına girmek bizi mutlu etti” dedi.

Avcı, sağlık problemi nedeniyle Braga maçına gidememesi hakkında ise, “40 senedir antrenman dahi kaçırmadım, ilk kez maça gidemedim. Sağlık ile ilgili ne yapabiliriz. Sporcu ruhu olan herkes orada olmak ister. Bunu mu kovalayacağız, destek olan herkese teşekkür ediyorum” yorumunu yaptı. Beşiktaş, ligin 11. haftasında sahasına konuk ettiği Denizlispor’u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı maç sonu basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi. Sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak başlayan tecrübeli çalıştırıcı, “Rakibin kapanacağını, topa daha fazla sahip olacağımızı biliyorduk. İlk yarıda topa sahip olup kenar koşularını ve dikine oynamayı iyi yapmak istedik. Rakip de oyunun içinde olmaya çalıştı. Takımımız özellikle ikinci 45 dakika kazanma iştahlarını değiştirdi. Her oyun zor, hiçbir maç kolay değil. Galip gelerek milli takım arasına girmek bizi mutlu etti. Şenol hoca ve ekibine, takımımıza canı gönülden başarılar diliyorum. Bir adım kaldı onu da gerçekleştireceklerdir” dedi.

“Ljajic bizim için değerli” Son dönemde performansıyla eleştirilen Adem Ljajic’e değinene Avcı, “Ljajic’in bence son üç dört haftadır, oyunun içinde önemli katkıları var. Verilere baktığımızda da bunu görüyorum. Oyunu çözmede bize katkısı oluyor, yukarı doğru seyreden bir süreci var. Yetenekli bir oyuncu bizim için önemli isim” yorumunu yaptı. Bir basın mensubunun, yaptığı hamleleri hakkında ise tecrübeli çalıştırıcı, “Oyunun ilk 20-25 dakikasında bölümde değişikliğe gittim. Caner’in orada sıkışıklığını gördüm oyun tıkanınca. 75 dakika güzel oyun vardı, aksiyonu bol filmler gibi. Muhteşem taraftar oyunu da oraya itiyor. Savunma güvenliğini de o arada almamız gerekiyordu onu da iyi yaptık” ifadelerini kullandı. “VAR’ı en çok isteyen hocalardan biriyim” Hakem kararlarına da değinen Avcı, “VAR mevcut. En çok isteyen teknik adamlardan biriydim. Geçen yıl çok gidiliyordu, bu sezon az gidiliyor. Bir net penaltı, bir de kırmızı kart vardı. Lütfen yarışıyoruz herkesin canı yanabiliyor, biraz daha dikkat etmeliyiz en azından gri olmayan bu kadar net olan pozisyonlara çağırmalılar” dedi.

“Bu formayı giyen herkes değerli” Braga maçında sağlık sorunları nedeniyle yer alamamasının sosyal medyada gerçekleşen algı hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “1979 senesinden bu yana lisanslı futbolcu ve antrenör olarak ilk defa maça gitmediğim oldu. Ben sosyal medya kullanmıyorum. 40 senedir antrenman dahi kaçırmadım, ilk kez maça gidemedim. Bugün Umut hasta, serum yiyor maça gelemedi. Sağlık ile ilgili ne yapabiliriz. Sporcu ruhu olan herkes orada olmak ister. Bunu mu kovalayacağız, destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bir de rotasyon konusu var. 10 tane sağlık ekibi, testleri, süreleri, yorgunluk ve sakatlık durumu var. Bunları değerlendiriyoruz. Avrupa’da 10 puana da sahip olabilirdik şu an. Oynayan oyuncuyu değersiz hale getiriyoruz, bu formayı giyen herkes değerlidir. Rotasyon konusunu da burada kapattım. Avrupa’daki hakemleri de konuşun. Kazandıkça enerjin daha çok yukarı çıkar şu an bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İnsan kalitesi olamayınca bilgi olmayınca devamlı çatışma haline girersek mesafe kat edemeyiz. Önce insana yatırım yapmalıyız. Hala hakem, yabancı sayısı konuşuyoruz. Yerli yabancı rekabetini nasıl ileri taşırız konuşacağımıza hala azaltıp artırmayı konuşuyoruz” ifadelerini kullandı. “Beni Şenol hocamla karşı karşıya getirmeyin” Avcı, geçtiğimiz günlerde Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile buluşması hakkında da şunları söyledi: “Geçtiğimiz milli takım arasında söylemediğim bir şey yüzünden, sadece verdiğim istatistik üzerinden Şenol hocayla medya üzerinden bizi karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Bizim çok kuvvetli ilişkimiz var. Benim hocamdır, yılın teknik direktör ödülünü bile benimle paylaşmış bir hocam. Beni maça davet etmişti locada birlikte izlemiştik. Hocayla karşı karşıya hiç gelmedik böyle bir algıyı lütfen bir daha kimse oluşturmasın.”



