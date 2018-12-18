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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Abdullah Avcı: 'Kupa iki hedefimizden birisi'

Abdullah Avcı: 'Kupa iki hedefimizden birisi'

-Teknik direktör Abdullah Avcı'nın açıklamaları

- Abdullah Avcı: "Kupa iki hedefimizden birisi" İSTANBUL

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- Ziraat Türkiye Kupası’nda adını son 16’ya yazdıran Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, “Türkiye Kupası bu seneki iki hedefimizden biri" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Adana Demirspor’u 2-0’la geçen Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye Kupası’nın hedefleri arasında yer aldığını belirten Avcı, “Kupa bizim iki hedeflerimizden bir tanesi. Kısa tarihimizde iki finalimiz de var. Bu sene de final oynamak istiyoruz. Zaman almayan oyuncularımız ve sakatlıktan çıkan Arda Turan için iyi bir maç oldu. 60 dakika süre aldı. Ligin en deneyimli hocasına ve futbol kültürü olan bir takıma karşı oynadık. İlk maçtan avantajımız vardı. Oyunun ilk 11-12 dakikasında doğru oynadık. Zaman zaman pas oyunu zaman zaman da geçiş oyunu oynadık. Sakatlık olmaması bizi mutlu etti. Bu turu geçtik. Hafta sonu ligin ilk yarısının son maçını oynayacağız. Yarından itibaren Alanyaspor maçına hazırlanacağız. İkinci yarının planlamasını yaptık ama Alanya maçını kayıpsız geçerek ikinci devre zinde hazırlanmak istiyoruz” dedi.
Abdullah Avcı Jojic’in performansı içinse şunları söyledi: “Çok iyi bir orta alan oyuncularına sahibim. Jojic de çok kaliteli bir oyuncu. Bugün de performansıyla ön plana çıktı. Umarım böyle oynamaya devam eder.” Avcı, Yılmaz Vural’ın başarı dileklerine de teşekkür etti.
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