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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Abdullah Avcı: 'Beşiktaş taraftarını mutlu etmek istiyoruz' Haberi

Abdullah Avcı: 'Beşiktaş taraftarını mutlu etmek istiyoruz' Haberi

Abdullah Avcı'nın sahne detayı

- Abdullah Avcı: "Beşiktaş taraftarını mutlu etmek istiyoruz" İSTANBUL

Ödül Töreni Görece Rektör 


- Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Quality of Magazine'in ödül törenine katıldı.
Törende katılan konuklar, Avcı'ya nasıl bir Beşiktaş göreceklerini sorarken, tecrübeli hoca "Daha çok çalışarak Beşiktaş taraftarını mutlu etmek istiyoruz" cevabını verdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Quality of Magazine Dergisi'nin 10. yıl ödül törenine katıldı.
Cemiyet hayatının önde gelen dergilerinden olan Quality'nin 10. yıl davetine Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile birlikte katılan Abdullah Avcı, davetlilerin de yoğun ilgisiyle karşılaştı. Siyah-beyazlı renklere gönül verenler Abdullah Avcı'ya bu sezon nasıl bir Beşiktaş izleyeceğimizi sorarken, başarılı teknik adam iddialı cevaplardan kaçındı. "Daha çok çalışacağız" diyen Avcı, amaçlarının Beşiktaş'a gönül veren taraftarları mutlu etmek olduğunu da sözlerine ekledi. Törende ödül vermek için sahneye çıkan Abdullah Avcı'yı bir de sürpriz bekliyordu. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci, Abdullah Avcı'yı, başarılı hoca için hazırlanan 'AvZamanı' videolarıyla karşıladı.
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