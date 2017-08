Abdülkerim Durmaz Hakkında

Hocası Osman Odman namı değer "Lağım Osman"dır. Karagümrük genç ve amatör takımdayken birçok kez şampiyonluk ve kupa kazandı. Karagümrük A Takımında ilk maçı 1978 senesinde Tarsus İdmanyurdu maçı oldu. 1982-1983 sezonunda 1.Lige çıkan Karagümrük takımının en etkili ve 16 golle gol kralı futbolcusu idi. Karagümrük takımında libero mevkiinde gösterdiği başarılı futbolla dikkatleri çekti ve 1984-1985 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lac...

Ahmet Çakar Hakkında

Çakar, hakemlik kariyeri boyunca 100’ün üzerinde uluslararası maç ve derbi karşılaşması yönetti. Avrupa Şampiyonası'nda üst düzey maç yönetmiş tek Türk hakemidir. Hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra gazete, köşe yazarlığının yanısıra radyo ve TV'de yorumculuk yapmaktadır. Uzun süre Telegol programında yorumculuk yapan Ahmet Çakar, 2002 yılında Mecidiyeköy'de Profilo Alışveriş Merkezi'nin arkasında bulunan sağlık ocağından çıkarken vurulmuşt...

Sezonun ilk hafta maçlarınının konusulduğu programda, günün maçı olan Beşiktaş-Antalyaspor maçı masaya yatırıldı.Maçın 64. dakikasında Cenk Tosun'un Diego ile girdiği pozisyonda, Cüneyt Çakır, penaltı kararı verdi.'CÜNEYT COME...'Bu karar tartışmalara neden olurken en ilginç tepki Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'dan geldi.Son dönemde Beşiktaş'ın transferleri kullanmak için kullandığı repliği kullnan Çakar sosyal medya hesabından 'Heyy Cüneyt come to Beşiktaş' diye yazdı.Çakar bu paylaşımdan yola çıkan Abdülkerim Durmaz canlı yayında ' Cüneyt Çakır come to Beşiktaş' dedi.