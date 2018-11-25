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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Abdülkadir Ömür: 'Altyapıdan çıkan 4 arkadaş mesaj vermek istedik'

Abdülkadir Ömür: 'Altyapıdan çıkan 4 arkadaş mesaj vermek istedik'

- Abdülkadir Ömür'ün açıklamaları

- Abdülkadir Ömür: "Altyapıdan çıkan 4 arkadaş mesaj vermek istedik"- Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür:- "Bizim için her şeyi unutturabilecek bir maçtı" TRABZON

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- Trabzonspor’un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe karşılaşmasının her şeyi unutturabilecek bir maç olduğunu belirterek, “Özellikle altyapıdan çıkan 4 arkadaş bunu konuştuk. Uğurcan, Yusuf, Hüseyin dedik ki, bu maç altyapının geleceği için çok önemlidir. Altyapının bu takımın geleceği olduğunu dair bit mesaj vermek istiyorduk” dedi.
Spor Toto Süper Lig' in 13. haftasında Trabzonspor, evinde mücadele ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Bordo-mavili takımın genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, maç sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazandıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, “Maçtan öncede dedik, kazanmamız lazım, çıkışa geçmemiz lazım. Özellikle Fenerbahçe maçı olunca Trabzon şehri, taraftarları olaya farklı bakıyor. Bizim için her şeyi unutturabilecek bir maçtı. Özellikle altyapıdan çıkan 4 arkadaş bunu konuştuk. Uğurcan, Yusuf, Hüseyin dedik ki, bu maç altyapının geleceği için çok önemlidir. Bir mesaj vermek istiyorduk. Altyapının bu takımın geleceği olduğunu dair bit mesaj vermek istiyorduk. Elimizden gelen her şeyi yapalım geri kalan takdiri ilahi dedik. Allah’a şükür bu maçı kazandık” dedi.
2-1 olunca biraz bocaladıklarını kaydeden Ömür, “Biraz stres yaptık ama bu maçı kazanacağımıza inanmıştık. Elimizden geleni yaptık. Burak Yılmaz süreci ile ilgili konuşmamız uygun olmaz. Trabzonspor tarihi için huzur vermeyici bir olay. İnşallah hayırlısı olur. Tabi makul olan Trabzonspor’dur. Bizi motivasyonumuz düştüğü zaman taraftarlarda etkileniyor. Taraftarlarımız bu olaydan sonra motivasyonumuzun, performansımızın düştüğünü düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.
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