Abdoulay Diaby, Beşiktaş için geldi - İSTANBUL Haberi
- Abdoulay Diaby'in gelişiAbdoulay Diaby, Beşiktaş için İstanbul 'a geldiİSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Malili futbolcu Abdoulay Diaby, İstanbul 'a geldi.Fransa'nın başkenti Paris'ten, İstanbul Havalimanı gelen 28 yaşındaki hücum oyuncusunu, siyah - beyazlı yetkililer karşıladı.Basın mensuplarının sorularına cevap vermeyen Diaby, havaalanından ayrıldı.Diaby, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da geride kalan sezon 40 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım