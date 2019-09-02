Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Abdoulay Diaby, Beşiktaş için geldi - İSTANBUL Haberi

Abdoulay Diaby, Beşiktaş için geldi - İSTANBUL Haberi

- Abdoulay Diaby'in gelişiAbdoulay Diaby, Beşiktaş için İstanbul 'a geldiİSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Malili futbolcu Abdoulay Diaby, İstanbul 'a geldi.Fransa'nın başkenti Paris'ten, İstanbul Havalimanı gelen 28 yaşındaki hücum oyuncusunu, siyah - beyazlı yetkililer karşıladı.Basın mensuplarının sorularına cevap vermeyen Diaby, havaalanından ayrıldı.Diaby, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da geride kalan sezon 40 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti.

Başkent Forma 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı