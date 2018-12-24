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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Veysel Sarı - İSTANBUL

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Veysel Sarı - İSTANBUL

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Veysel Sarı - İSTANBUL - Veysel Sarı'nın fotoğrafları seçmesiAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile takım kaptanı Veysel Sarı, oylamaya katıldıİSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile lacivert - beyazlı takımın kaptanı Veysel Sarı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Mustafa Denizli ile Veysel Sarı, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğrafa oy verdi.Mustafa Denizli, haber kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yemin" başlıklı fotoğrafını tercih etti. Deneyimli teknik adam, Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Türk bayrağı eşliğinde yemin ederken çekilen bu fotoğraf için, "Bu milletin çocukları gidecekleri yolun ne olduğunu bilerek bu mesleğe giriyorlar. Bayrağıyla beraber." ifadesini kullandı.Yaşam kategorisinde oyunu Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri" başlıklı fotoğrafından yana kullanan deneyimli teknik adam, sporda ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Sahadaki kedi" isimli fotoğrafını seçti.Veysel Sarı'nın haber kategorisindeki seçimi Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar" başlıklı fotoğrafı oldu. Yaşam kategorisinde oyunu Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri" adlı fotoğrafına veren Veysel, spor kategorisinde ise Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Muhabir Yurt Dışı Öğrenciler Gori Rektör 

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