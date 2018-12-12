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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması - Teknik Direktör Mehmet Altıparmak - GAZİANTEP

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylaması - Teknik Direktör Mehmet Altıparmak - GAZİANTEP

- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın fotoğrafları incelemesi ve oyunu kullanması - Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile röportaj - Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıGAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 2 fotoğraf için oy kullandı.Tecrübeli çalıştırıcı, yarışmadaki eserleri inceleyerek haber kategorisinde, Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Altıparmak, spor kategorisinde de Veli Gürgah'ın imzasını taşıyan "Gomis'in sevinci" adlı fotoğrafına oy verdi.Altıparmak, yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsini çok beğendiğini ve her birinin birbirinden değerli olduğunu ifade etti.
Fotoğrafları inceleyen herkesin kendisinden bir şeyler bulabileceğini anlatan Altıparmak, "Ben de kendime yakın gelen, beni duygulandıran fotoğraflardan yana tercihimi kullandım. Bu fotoğrafları çeken herkesin eline sağlık. Hepsi çok güzel olmuştu." diye konuştu.

Parmak Yarış Gori Rektör 

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