AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - SİVAS İzle

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - SİVAS - Robinho'nun oylama hakkında bilgi alması - Robinho'nun fotoğrafları incelemesi - Robinho'nun fotoğrafları oylaması AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Demir Grup Sivas spor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, oylamaya katıldıSİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivas spor'un Brezilyalı yıldız futbolcusu Robinho, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen oylama öncesinde Robinho, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları inceledi.Haber kategorisinde Kahaled Akasha'nın "Suriye'nin çocukları" fotoğrafını oylayan Robinho, yaşam kategorisinde ise oyunu Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay" fotoğrafına verdi.Robinho, spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğrafı için oy kullandı.Fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu dile getiren Robinho, emeği geçen AA çalışanlarını kutladı.