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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Otyakmaz ve Keleş - SİVAS

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - Otyakmaz ve Keleş - SİVAS

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Otyakmaz ve Keleş - SİVAS - Sivas spor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın fotoğrafları incelemesi - Mecnun Otyakmaz'ın fotoğrafları oylaması - Teknik direktör Hakan Keleş'in fotoğrafları incelemesi ve oylaması AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Sivas spor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve teknik direktör Hakan Keleş, oylamaya katıldıSİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivas spor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve teknik direktör Hakan Keleş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Otyakmaz, kulüp tesislerindeki ofisinde gerçekleştirilen oylama öncesi, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Kaşıkçı cinayeti" fotoğrafını oylayan Otyakmaz, yaşam kategorisinde ise oyunu İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafına verdi.Otyakmaz, spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğrafı için oy kullandı.Fotoğrafların birbirinden değerli olduğunu dile getiren Otyakmaz, emeği geçen AA çalışanlarını kutladı. - Teknik direktör Hakan Keleş oylamaya katıldıDemir Grup Sivas spor Teknik Direktörü Hakan Keleş de AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Oylama hakkında bilgi alan Keleş, daha sonra fotoğrafları inceledi. Her eserin büyük emekler harcanarak çekildiğini dile getiren Keleş, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Dirinişe engel yok", yaşam kategorisinde de İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafına oy verdi.Teknik direktör Hakan Keleş'in spor kategorisinde ise tercihi Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğrafı oldu.

Muhabir Yurt Dışı Teknik Direktör Kulüp Başkanı Rektör 

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