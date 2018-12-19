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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - İSTANBUL

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - İSTANBUL

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - İSTANBUL - Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı'nın oy kullanmasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, oylamaya katıldıİSTANBUL (AA) - Avrupa şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Sümeyye, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer kare için oy kullandı.Genç yüzücü, haber kategorisinde Ashraf Amra'nın "Gaz bombası ağzına girdi" isimli fotoğrafına oy verdi.Yaşam kategorisinde seçimini Emrah Yorulmaz'ın çektiği " İstanbul 'da dolunay" isimli fotoğraftan yana kullanan Sümeyye Boyacı, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Ata sporu" adlı karesini seçti.

Muhabir Yurt Dışı Şampiyon Gori 

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