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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - İSTANBUL

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - İSTANBUL

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - İSTANBUL - Hidayet Türkoğlu'nun oylamasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, oylamaya katıldıİSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Başkan Türkoğlu, federasyonun İstanbul 'da bulunan merkez binasındaki ofisinde AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.Haber, yaşam ve spor kategorisinde birer fotoğrafa oy kullanan Hidayet Türkoğlu, haber kategorisinde Ali Atmaca'nın Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Türk bayrağı eşliğinde yemin etmesini seçti.Yaşam kategorisinde seçimini Emrah Yorulmaz'ın "Boğaz'ın şimşekleri" adlı fotoğrafından yana kullanan Türkoğlu, spor kategorisinde ise Fatih Aktaş'ın "Çakır ve Messi" fotoğrafına oy verdi.

Dera Muhabir Yurt Dışı Öğrenciler Gori 

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