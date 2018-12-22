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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - ADIYAMAN

AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması - ADIYAMAN

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - ADIYAMAN - Sporculardan görüntü - Adıyaman Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürü Fikret Keleş ile röportajAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile eskrim sporcuları, oylamaya katıldıADIYAMAN (AA) - Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile eskirim sporcuları, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Keleş, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve yurt dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceledi.Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik’ten İlk İftar", yaşam kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı" fotoğrafları için oy veren Keleş, spor kategorisinde de Elif Öztürk’ün "Pehlivan" fotoğrafı için oy kullandı.Fikret Keleş, yarışmadaki fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, "Fotoğrafı tasvir etmek çok zor bir olay. Fotoğraf duygu düşünce ve tavrı belki de yakalamak istediğimiz o anı resmedilmesidir. Fotoğraflar günümüzde birçok duygunun olmasını isteyip de o an yakalayamadığımız anın resmedilmesidir." diye konuştu.
Eskirim sporcusu Yasemin Yertekin ise, haber kategorisinde Elif Öztürk’ün "Kahraman itfaiyeci", yaşam kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı" ve spor kategorisinde Burak Akbulut'un "Karetenin sultanları" adlı fotoğraflar için oy kullandı.Yertekin, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, "Çeken gazetecilerin ellerine sağlık. Çok güzel fotoğraflar olmuş, bu fotoğrafların sayesinde gündemde olan birçok fotoğrafı görme şansım oldu." ifadelerini kullandı.Eskirimci Zeynep Kurt da, haber kategorisinde Elif Öztürk’ün "Kahraman itfaiyeci", yaşam kategorisinde Soner Kılınç’ın "Göktaşı yağmuru" ve spor kategorisinde Ali Atmaca "Ata sporu" adlı fotoğraflar için oy kullandı.

Yarış Muhabir Yurt Dışı Gori 

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