A Milliler, yurda döndü - İSTANBUL

- A Milli Futbol Takımı oyuncularının havalimanına gelişleriA Milliler, yurda döndüİSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında İsveç karşısında sahadan 3 - 2 galip ayrılan A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.Özel uçakla İsveç'in başkenti Stockholm'den Atatürk Havalimanı'na gelen milli kafilede yer alan futbolculara havalimanı çalışanları ve yolcular ilgi gösterdi.Yolcular ile çalışanlar futbolcularla fotoğraf çektirdi.Milli takım kafilesi daha sonra özel otobüsle havalimanından ayrıldı.