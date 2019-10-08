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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
A Milliler yağmur altında çalıştı

A Milliler yağmur altında çalıştı

A Milli Takım antrenmanından detaylar

- İSTANBUL

Rektör 


- Arnavutluk ve Fransa ile 2 önemli maça çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş, pas idmanı sırasında sık sık oyunu durdurarak oyuncularına "Top bizde kalsın" uyarısında bulundu. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile 2 önemli karşılaşmaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, bu maçların hazırlıklarına yağmur altında yaptığı idmanla devam etti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Kaptan Emre Belözoğlu'nun düz koşu yaptığı çalışmada futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasına geçti. Pas idmanı sırasında sık sık oyunu durduran Şenol Güneş, "Top bizde kalsın. Kafanızı kaldırın ve sürekli sahaya bakın" diyerek Arnavutluk maçında özellikle topa daha çok sahip olmaları gerektiğinin altını çizdi. Pas çalışması sırasında bir pozisyonda yerde kalan Mahmut Tekdemir'in de yanına giden Güneş, oyuncusunu yerden kaldırdı. Çalışmanın basına kapalı bölümünde ise milliler taktik idman yaptı. Ay-Yıldızlılar hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
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