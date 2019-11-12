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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
A Milliler Sırbistan ve Litvanya mesaisini sürdürdü

A Milliler Sırbistan ve Litvanya mesaisini sürdürdü

İdmandan görüntüler

- İSTANBUL

Yıldızlı Pazar Günü 


- 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan ve Litvanya maçı hazırlıklarını sürdürdü. FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde E Grubu’nda yer alan ve perşembe günü deplasmanda Sırbistan ile pazar günü de Mersin'de Litvanya ile karşılaşacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarına devam ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlık ve kondisyon idmanı ile güne başlayan ay-yıldızlılar, hücum setleri ve beşe beş taktik çalışmaları ile idmanı tamamladı. FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde E Grubu’nda yer alan Milliler, 14 Kasım Perşembe günü deplasmanda TSİ 19.30’da Sırbistan ile, 17 Kasım Pazar günü ise Mersin’de saat 17.30’da Litvanya ile karşılaşacak.
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