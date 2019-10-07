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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
A Milli Takım, Riva'daki ilk çalışmasını yaptı

A Milli Takım, Riva'daki ilk çalışmasını yaptı

Antrenmandan görüntüler

- İSTANBUL

Yıldızlı İspanya Rektör 


- 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 11 Ekim'de İstanbul'da Arnavutluk, 14 Ekim'de ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplandı ve ilk çalışmasını yaptı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, dün akşam kulüp takımlarıyla karşılaşma oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması ile idmanı tamamlarken, diğer oyuncular ise koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.
İspanya'dan kalkan uçakların İstanbul'a iniş saati nedeniyle kampa geç katılan Okay Yokuşlu ve Enes Ünal, antrenmana sonradan dahil oldu. Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci saha çalışmasına katılmayıp bireysel idman programı dahilinde çalıştı. Ay-yıldızlıların bu akşamki idmanını A Milli Takım'dan sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da izledi. A Milli Takım, yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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