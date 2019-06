A Milli Takım, Özbekistan maçı hazırlıklarını tamamladı

--Oyuncular detay

- UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde Antalya'da kampı devam eden A Milli Takım, Özbekistan ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Ay-yıldızlı takımda sakatlıklarından dolayı aday kadrodan çıkartılan Cenk Tosun ve Ozan Kabak’ın ardından Hasan Ali, Mahmut, Okay, Burak ve Hakan da Özbekistan ile oynanacak maçta sakatlıklarından dolayı görev alamayacak. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.

Isınma hareketleriyle devam eden idmanda 5'e 2, dar alanda pas, taktik oyun ve orta-şut çalışmaları yapıldı. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Hasan Ali, Mahmut, Okay, Burak ve Hakan yer almadı. Antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Ay-yıldızlı takımın yarın Özbekistan karşısına; Sinan Bolat, Zeki Çelik, Emre Taşdemir, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Oğuzhan Özyakup, Yunus Mallı, İrfan Can Kahveci ve Enes Ünal on biriyle çıkması bekleniyor.