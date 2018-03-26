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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
A Milli Takım Karadağ maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım Karadağ maçı hazırlıklarını tamamladı

Antrenmandan görüntüler

- İSTANBUL

Egzersiz Gori Rektör 


- Karadağ ile yarın oynayacağı özel maç öncesi A Milli Takım, karşılaşmanın oynanacağı Podgorica Şehir Stadyumu'nda son çalışmasını yaptı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu yönetiminde, TSİ 20.00'de gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda kısa pas çalışması yapıldı. Çalışma, antrenman maçı ve açma-germe egzersizleriyle sona erdi. Kasığındaki zorlanma nedeniyle bir süredir takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde bireysel antrenman yapan Enes Ünal, bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Antrenmanı, TFF Başkanvekili Ali Dürüst de izledi.
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