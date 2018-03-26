A Milli Takım Karadağ maçı hazırlıklarını tamamladı



- Karadağ ile yarın oynayacağı özel maç öncesi A Milli Takım, karşılaşmanın oynanacağı Podgorica Şehir Stadyumu'nda son çalışmasını yaptı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu yönetiminde, TSİ 20.00'de gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda kısa pas çalışması yapıldı. Çalışma, antrenman maçı ve açma-germe egzersizleriyle sona erdi. Kasığındaki zorlanma nedeniyle bir süredir takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde bireysel antrenman yapan Enes Ünal, bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Antrenmanı, TFF Başkanvekili Ali Dürüst de izledi.

