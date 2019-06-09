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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
A Milli Takım, İzlanda'ya gitti

A Milli Takım, İzlanda'ya gitti

Otelden çıkış

İzlanda Tezahür Tezahürat Başkent Takım Otobüsü 

-Taraftarlardan görüntü
-Futbolcuların taraftarlarla fotoğraf çektirmesi
-Otobüsün çıkışı
-Otobüsün Havalimanına gelişi
-Futbolcuların havalimanına girişi

- KONYA

- A Milli Takım, Euro 2020 Elemeleri H Grubu 4. maçında 11 Haziran Salı günü oynayacağı İzlanda maçı için Konya'dan ayrıldı. Euro 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takım, saat 15.00 sıralarında konakladıkları otelden çıkış yaptı. Milliler takım otobüsüne binmeden önce kendilerini uğurlamaya gelen bazı taraftarları kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi. Futbolcular ve teknik heyet, otobüsle otelden ayrıldıkları sırada otelin önünde bekleyen yaklaşık 30 kişilik taraftar grubu, millileri 'Konya sizinle gurur duyuyor' tezahüratlarıyla uğurladı. A Milli Takım otobüsü İzlanda'ya yapacağı uçuş için Konya Havalimanı'na geldi. 11 Haziran Salı günü deplasmanda İzlanda'yla karşılaşacak A Milli Takım, Konya'dan Reykjavik'e yolculuk edecek. A Milli Takım kafilesi saat 16.00'da Konya Havalimanından Türk Hava Yollarına ait uçakla Keflavik Uluslararası Havalimanı'na uçtu. A Milliler, buradan kara yoluyla İzlanda'nın başkenti Reykjavik'e geçecek. A Milli Takım Salı günü saat 21.45'te Laugardalsvöllur Stadyumunda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Euro 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu 3. maçında İzlanda konuk ettiği Arnavutluk'u 1-0, Türkiye ise konuk ettiği Fransa'yı 2-0 mağlup etmişti.
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