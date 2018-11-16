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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
A Milli Takım İsveç maçı hazırlılarını tamamladı

A Milli Takım İsveç maçı hazırlılarını tamamladı

Antrenmandan görüntü

- KONYA

İsveç Yıldızlı Rektör 


- UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç’le karşılaşacak olan A Milli Takım maç hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. UEFA Uluslar Ligi maçında Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda İsveç’le karşılaşacak olan A Milli Takım, Atiker Konyaspor’un Kayacık Tesislerinde antrenman yaptı. Antrenmana Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve antrenörler katıldı.
Ay-yıldızlı oyuncular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalıştı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman daha sonra takım çalışmasıyla devam etti.
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