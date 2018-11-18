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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
A Milli Takım Antalya’da

A Milli Takım Antalya’da

Takımın gelişi

- ANTALYA

İsveç 


- A Milli Takım, Ukrayna ile oynayacağı özel maç için bugün akşam saatlerinde Antalya’ya geldi. Dün akşam Konya’da oynanan UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup maçında İsveç’e 1-0 mağlup olarak C Ligi'ne düşen A Milli Takım, Antalya’da Ukrayna ile oynayacağı özel maç için bugün akşam saatlerinde şehre geldi. Ali Dürüst’ün önderliğinde Antalya’ya gelen kafilede, kadrodan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu ve Serdar Aziz yer almadı. Millilerin oldukça moralsiz olduğu görüldü.
Yoğun güvenlik önemleri ile havalimanına gelen kafile, buradan konaklayacağı otele gitmek üzere yol açıktı.
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