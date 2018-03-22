A Milli Takım Antalya'da

- A Milli Futbol Takımı kafilesinin havalimanında karşılanması - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu - Futbolcuların havalimanından ayrılması ve fotoğraf çektirmesi - Cenk Tosun'un öğrencilerden çiçekler alması - Kafile otobüsünün ayrılması ANTALYA (AA) - A Milli Futbol Takımı, 23 Mart Cuma günü İrlanda Cumhuriyeti ile yapacağı özel maç için Antalya 'ya geldi. Özel uçakla İstanbul'dan kente ulaşan milli takım kafilesini, Antalya Havalimanında Antalya Spor Lisesi'nin kız öğrencileri karanfillerle karşıladı.