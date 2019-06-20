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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
A Milli Kadın Basketbol Takımı hazırlıklarına devam etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı hazırlıklarına devam etti

Antrenmandan görüntüler

Yıldızlı İtalya 

-Detaylar

- İSTANBUL

- 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda çalıştı. Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde ortak düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yer alan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalarına İstanbul'da devam eden milliler, Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetiminde Sinan Erdem Spor Salonu'nda antrenman yaptı. Basına açık bölümde ay-yıldızlılar ısınma hareketleri ve koşu çalışması gerçekleştirdi. Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda İtalya, Slovenya ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
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