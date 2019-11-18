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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
A Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye döndü - İSTANBUL İzle

A Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye döndü - İSTANBUL İzle

- A Milli Futbol Takımının gelişiA Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye döndüİSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Andorra'yı 2 - 0 yenen A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.Ay - yıldızlılar, sabah saatlerinde özel uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.Milli kafilede, teknik direktör Şenol Güneş'in yanı sıra Avrupa'da forma giyen isimler yer almadı.Şenol Güneş'in, Ümit Milli Takım'ın 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Andorra ile oynayacağı maçı izlemek için bu ülkede kaldığı, futbolcuların ise kulüp takımlarının olduğu şehirlere gittiği öğrenildi.

Teknik Direktör Yıldızlı Forma Rektör 

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